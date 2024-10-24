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В "Метинвесте" работа с ветеранами начинается с момента мобилизации, - Логачев

Фото: в "Метинвесте" работа с ветеранами начинается с момента мобилизации (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Экосистема поддержки ветеранов, созданная в компании "Метинвест", основывается на двух фундаментальных принципах: работа над собой и мероприятия для демобилизованных сотрудников. А начинается поддержка с момента мобилизации сотрудника.

Об этом заявил директор департамента организационного менеджмента Группы "Метинвест" Артём Логачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В ВСУ мобилизовано 9 865 сотрудников "Метинвеста", 1 007 из них уже вернулись в компанию. Общее количество мобилизованных - около 17% от всего штата: это один из самых больших показателей среди украинских компаний", - говорит Логачев.

По его словам, ветеранские программы компании структурированы по нескольким направлениям, а работа начинается не с момента демобилизации, а во время мобилизации сотрудника.

"Мы помогаем подготовиться к службе, приобрести необходимое снаряжение, договариваемся о связи и выясняем, какая помощь может потребоваться семье. Важно, чтобы сотрудник чувствовал поддержку компании, когда защищает нашу страну, и знал, что на работе ждут его возвращения. А когда человек возвращается, наступает черед других программ: углубленное медицинское освидетельствование, изучение психоэмоционального состояния, работа с психологом, привлечение социальных проектов компании, чтобы человек чувствовал поддержку и адаптировался. Также организовываем обучение, если есть необходимость сменить профессию", - отметил Логачев.

Он также уточнил, что если у человека есть инвалидность или определенные медицинские ограничения, необходимо создать инклюзивные условия труда – рабочее место, где ветеран будет чувствовать себя комфортно и сможет быть полезным для компании. А для сотрудников компания подготовила специальные обучающие программы в разных форматах.

"Мы учим, как общаться, определять определенные красные линии, как поддержать коллег и понять, нужна ли им помощь. Это важный аспект, особенно для линейных руководителей, и их запрос на организацию такого обучения был самым первым", - отметил Логачев.

Он выразил уверенность, что через некоторое время во всех крупных бизнесах будет от 20% до 50% прошедших войну людей, поэтому так важно наладить все соответствующие процессы уже сейчас.

Как известно, компания "Метинвест" Ахметова была номинирована на престижную международную премию Reuters: Sustainability Awards за проект "Путь героя: экосистема интеграции ветеранов". Также она победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Компания делает акцент на двух основных направлениях — социальной адаптации ветеранов, психологической и медицинской помощи и профессиональной адаптации, в том числе обучении и переквалификации.

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Метинвест