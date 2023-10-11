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В "Метінвесті" підрахували скільки сталі знадобиться Україні для відбудови

Середа 11 жовтня 2023 14:36
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В "Метінвесті" підрахували скільки сталі знадобиться Україні для відбудови Фото: в "Метінвесті" підрахували скільки сталі знадобиться Україні для відбудови (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Для відбудови житла та соціальної інфраструктури в Україні, зруйнованих унаслідок російського вторгнення, потрібно близько 3,5 млн тонн сталі. Саме стільки треба, щоб відновити 65 тисяч будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"За нашими розрахунками, на відновлення житла та соціальної інфраструктури наразі знадобиться близько 3,5 млн тонн сталі. Ми брали до уваги обсяги зруйнованих будівель - а таких зараз понад 65 тисяч - і середню металомісткість цих об’єктів. Відновлення також потребуватиме часу - перспектива 5-10 років, тож ми також враховували середні річні показники споживання металу. Сталь на відбудову є, і Метінвест готовий забезпечити потреби країни в металі", - зазначила керівник проектного офісу будівельного сектору "Метінвест-СМЦ" Тетяна Скрипка.

Нагадаємо, в травні 2023 року "Метінвест-СМЦ" представив концепцію відновлення країни "Сталева мрія".

Вона передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох попередньо виготовлених елементів із сталі - каркасу, модуля та платформи. Це житлова забудова (будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель), соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія) та інфраструктурні об’єкти (паркінг, спорткомплекс та підземне укриття).

Проекти містять повний пакет документів, зокрема кошторис, графіки будівництва, планування, технічні рішення.

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