У "Метінвесті" назвали головні умови для відновлення України

"Найголовніше, що турбує суспільство, - це стійкість миру. Без цього жоден бізнес, особливо промисловий, не може планувати розвиток", - підкреслив Коваленко.

Другим чинником він назвав доступність капіталу, а саме - його ціну та довгостроковість.

"Ми маємо перелік проєктів, готових до реалізації. Але саме доступ до фінансування разом із миром визначатиме темпи відновлення", - пояснив представник "Метінвесту".

Третій критичний фактор - кадровий потенціал: через війну й міграцію в Україні гостро бракує інженерів, проєктувальників та будівельників.

"Від того, чи зможемо ми утримати та повернути спеціалістів, залежить швидкість відбудови країни", - наголосив Коваленко.

Серед інших умов він назвав доступ до сучасних технологій, ефективну взаємодію бізнесу й влади та відсутність торговельних бар’єрів.

Зокрема, експерт наголосив на важливості відтермінування дії механізму вуглецевого коригування (CBAM) для українських виробників, що допоможе зберегти промислові потужності й робочі місця.

Окрему увагу він приділив питанням ESG-звітності (екологічної, соціальної та управлінської відповідальності), які стають вирішальними для залучення інвестицій.

"Фінансові установи ЄС зобов’язані інвестувати лише в компанії, які відповідають ESG-стандартам. Якщо бізнес не демонструє сталого розвитку, він не отримає міжнародного фінансування", - пояснив Коваленко.

Крім того, Україні потрібно поступово розвивати культуру нефінансової звітності, щоб вона мала практичний сенс, а не була формальністю.

"Європейські стандарти вимагають не просто звітувати, а доводити результати реальними інвестиціями в сталий розвиток", - зауважив представник Метінвесту.