У "Метинвеста" есть хорошие шансы выиграть в судах, - аналитик

"Потенциальные налоговые обязательства "Метинвеста", а также других производителей железной руды, таких как "ArcelorMittal Кривой Рог" (AMKR) и Ferrexpo, коренятся в разном подходе горняков и налоговых органов к налоговому законодательству по железной руде. Несмотря на существенные обязательства, у компаний есть хорошие шансы выиграть основное сражение, которое продолжается в украинских судах", - констатирует аналитик.

По оценкам Concorde Capital, предполагаемая недоплата роялти за добычу железной руды (с точки зрения властей Украины) тремя горнодобывающими предприятиями "Метинвеста" составляет 448 млн долларов за 2018-2020 годы и 417 млн ​​долларов за 2021 год. Якобы потенциальная недоплата Южным ГОКом (СП с участием "Метинвеста") оценивается в 227 млн ​​долларов за 2018-2020 годы и 196 млн долларов за 2021-й.

Возможные недоплаты Ferrexpo оцениваются в 214 млн долларов за 2018-2020 годы и 201 млн долларов за 2021 год.

Аналитик Concorde Capital отмечает государственное давление на бизнес, определяя это как признак слабости в судебных баталиях.

"Мы согласны с "Метинвестом" в том, что законность требований по недоплате должна решаться в судебном порядке между компанией и Госналоговой службой Украины. Насколько мы понимаем, такие судебные разбирательства сейчас продолжаются, и до сих пор окончательно не установлено, что "Метинвест" или любой какая другая украинская компания недоплатила роялти за добычу железной руды", - отметил Хорошун.

По его мнению, "Метинвест" и другие украинские производители железной руды, в частности, АМКР и Ferrexpo, имеют хорошие шансы на победу в судебных разбирательствах благодаря своим значительным интеллектуальным и финансовым ресурсам.

"Мы считаем, что следственные действия властей Украины вряд ли увеличат шансы Налоговой службы Украины на победу в судебном разбирательстве с "Метинвестом". Это связано с тем, что компания должна была быть готова к таким действиям после того, как аналогичное давление недавно было осуществлено на АМКР", - констатирует аналитик.

Он добавляет, что Госналоговая служба за последние несколько лет проиграла в судах несколько дел, связанных с роялти за добычу железной руды.

Аналитик также приводит подробный анализ ситуации с тремя ГОКами "Метинвеста": СевГОКом, ЦГОКом и ИнГОКом. По его оценке, суммарно они произвели 86,9 млн тонн концентрата с содержанием железа 62% в 2018-2020 годах, заплатив 175 млн долларов роялти. Это составляет примерно 2 долларов/тонна концентрата с содержанием железа 62%.

"Мы считаем, что эти платежи были основаны на базе выплаты роялти, являющейся "расчетной стоимостью" сырой руды (добытой и измельченной, но не обогащенной), которая является себестоимостью производства плюс надбавка за поставленную прибыль. Власти Украины, возможно, применили другой подход: используя в качестве базы для выплаты роялти "стоимость" конечной продукции ГОКов (концентрат и окатыши), которая должна быть их ценой на условиях FCA", - предполагает Хорошун.

Эксперт оценивает выплаты роялти при таком подходе следующим образом: средние значения индекса для мелочи с содержанием железа 62% в Китае составляли 70 долларов/тонна в 2018 году, 94 долларов/тонна в 2019-м и 109 долларов/тонна в 2020-м. Ставки роялти составили 8% за 2018 год, 8,8% за 2019 год и 10,4% за 2020-й (в середине того же года ставка изменилась с 8,8% до 12%).

Следовательно, стоимость тонны, которую должны были заплатить горняки, по мнению властей Украины, должна составлять 5,6 доллара/тонна в 2018-м, 8,3 доллара/тонна в 2019-м и 11,3 доллара/тонна в 2020-м. Три ГОКа должны были заплатить за такой подход в течение 2018-2020 годов, по расчетам экспертов, 738 млн долларов. Следовательно, три ГОКа якобы недоплатили роялти на 563 млн долларов.

В свою очередь ЮГОК (СП "Метинвест") в течение 2018-2020 годов произвел 37,3 млн тонн концентрата, заплатив 30 млн долларов в виде роялти, но должен (по оценке эксперта, при предполагаемом подходе власти Украины) заплатить 315 млн долларов (разница - 284 млн долларов).

Итак, якобы общая недоплата роялти четырьмя горнодобывающими компаниями "Метинвеста" и СП в 2018-2020 годах, по оценкам экспертов по предполагаемому подходу власти, составляет 847 млн ​​долларов.

"Упомянутая в новостях (якобы) недоплата в размере 18 млрд грн, или 675 млн долларов по среднему обменному курсу 2018-2020 годов, составляет 80% от нашей оценки. Из этих 675 млн долларов три горнодобывающих предприятия, объединенных "Метинвестом", (якобы) недоплатили 448 млн долларов, а Южный ГОК - 227 млн ​​долларов, мы рассчитываем с использованием того же коэффициента 80%.По нашим оценкам, власти Украины могут прийти к выводу, что в 2021 году три компании, консолидированные "Метинвестом", (якобы) недоплатили роялти в размере 417 млн ​​долларов", - констатируется в информации Concorde Capital.

Эксперты рассчитывали это значение, используя среднегодовой показатель в руде с содержанием железа 62% в Китае в размере 161 доллар/тонна, ставку роялти в размере 12%, стоимость за тонну в размере 19,3 доллара/тонна и 31,3 млн тонн как объем производства за 2021 год. Также предполагалось, что три ГОКа "Метинвеста" фактически заплатили почти 82 млн долларов роялти, используя подход с "расчетной стоимостью сырой руды" как базу.

Вроде бы недоплата в 2021 году (с точки зрения властей Украины) ЮГОК оценивается в 196 млн долларов.

Относительно оценки потенциальных обязательств Ferrexpo, Concorde Capital также отмечает риск предъявления украинскими властями аналогичных претензий к компании, крупнейшему производителю и экспортеру железорудных окатышей в Украине.

"Мы подсчитали, что Ferrexpo произвела 40 млн тонн концентрата в течение 2018-2020 годов, заплатила 71 млн долларов роялти, и власти Украины могут прийти к выводу, что недоплата составляет 214 млн долларов (опять же, используя подход "цены на концентрат" и коэффициент 80% при недоплате). За 2021 год Ferrexpo, вероятно, выплатила примерно 33 млн долларов роялти, а ее недоплата, с точки зрения властей Украины, может составить 201 млн долларов", - резюмируется в аналитических выводах аналитика Concorde Capital.