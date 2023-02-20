"Метінвест" знизив за рік виробництво сталі на 69%, а чавуну - на 72%

"Метінвест ухвалив рішення призупинити виробничу діяльність низки своїх підприємств у Маріуполі, Авдіївці та Запоріжжі, зокрема "Азовсталі", ММК ім. Ілліча, Авдіївського КХЗ і Запорізького КХЗ. Пізніше запорізькі підприємства групи відновили своє виробництво. При цьому підприємства компанії в Маріуполі та Авдіївці постраждали внаслідок бойових дій, тоді як Маріуполь наразі тимчасово окупований. Наразі українські підприємства групи, окрім тих, що розташовані в Маріуполі та Авдіївці, продовжують працювати з різним рівнем завантаження", - зазначається у звіті.

У 2022 році виробництво готової продукції знизилося на 62%, а обсяг виробництва коксу - на 64%, до 1,653 млн тонн.

Крім того, компанія минулого року скоротив виробництво загального залізорудного концентрату (ЗРК) на 66% порівняно з попереднім роком, а випуск товарної залізорудної продукції знизився на 55%.

Нагадаємо, за результатами 2022 року "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків та зборів.