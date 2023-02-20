RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Метинвест" снизил за год производство стали на 69%, а чугуна - на 72%

Фото: "Метинвест" снизил за год производство стали на 69%, а чугуна - на 72% (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Предприятия группы "Метинвест" Рината Ахметова в 2022 году снизили выплавку стали на 69%, кокса - на 64%, а чугуна - на 72%. Также на 70% снизилось производство товарных полуфабрикатов, прежде всего из-за существенного снижения производства жидкого чугуна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.

"Метинвест принял решение приостановить производственную деятельность ряда своих предприятий в Мариуполе, Авдеевке и Запорожье, в частности "Азовстали", ММК им. Ильича, Авдеевского КХЗ и Запорожского КХЗ. Позже запорожские предприятия группы возобновили свое производство. При этом предприятия компании в Мариуполе и Мариуполе. в результате боевых действий, в то время как Мариуполь временно оккупирован. Сейчас украинские предприятия группы, кроме расположенных в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки", - отмечается в отчете.

В 2022 году производство готовой продукции снизилось на 62%, а объем производства кокса - на 64%, до 1,653 млн тонн.

Кроме того, компания в прошлом году сократила производство общего железорудного концентрата (ЗРК) на 66% по сравнению с предыдущим годом, а выпуск товарной железорудной продукции снизился на 55%.

Напомним, по результатам 2022 года "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест