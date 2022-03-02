"Метинвест" ждет "зеленый коридор", чтобы завезти гуманитарную помощь в Мариуполь

Группа "Метинвест" сформировала колонну с продуктами и необходимыми вещами для жителей Мариуполя, страдающих от круглосуточных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Украинская власть призвала "Красный крест" посодействовать в создании зеленого коридора. Как только коридор будет открыт, грузовики с помощью будут доставлены в город. Ждем "добро" со стороны военных и открытия зеленого коридора", - отмечено в сообщении.

Ситуация в Мариуполе крайне тяжелая: агрессор обстреливает жилые кварталы, десятки раненых и погибших. В городе дефицит лекарств и продовольствия, есть перебои с поставкой воды и электричества.