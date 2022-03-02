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"Метінвест" чекає "зелений коридор", щоб завезти гуманітарну допомогу в Маріуполь

Автор: Артем Горовенко

Група "Метінвест" сформувала колону з харчами та необхідними речами для жителів Маріуполя, які страждають від цілодобових обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Українська влада закликала "Червоний хрест" посприяти у створенні зеленого коридору. Як тільки коридор буде відкрито, вантажівки з допомогою будуть доправлені у місто. Чекаємо на "добро" з боку військових і відкриття зеленого коридору", - зазначено у повідомленні.

Ситуація у Маріуполі вкрай важка: агресор обстрілює житлові квартали, десятки поранених і загиблих. У місті дефіцит ліків та харчі, є перебої з постачанням води та електрики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що вночі 2 березня аварійні бригади ДТЕК донецькі електромережі відновили електроживлення більшої частини міста Маріуполя - Центрального та Приморського районів.

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МетинвестМаріуполь