"Метинвест" в Запорожье открыл новую дорогу

Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

"Метинвест" завершил строительство новой дороги Северное шоссе

Группа "Метинвест" в Запорожье завершила строительство новой дороги Северное шоссе, соединяющей Заводский район с центром города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы группы.

Как отмечается, автомагистраль полностью соответствует современным стандартам строительства и сертифицирована Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

"Северное шоссе построено без привлечения бюджетных ресурсов, на проект было направлено 220 млн грн собственных средств группы "Метинвест" и комбината "Запорожсталь". В рамках проекта построена четырехполосная автомагистраль вместо прежней двухполосной дороги, что позволило вдвое увеличить пропускную способность шоссе – более чем до 16 тыс. машин в сутки", - соообщили в "Метинвесте".

В пресс-службе отметили, что с целью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения между встречными полосами и на обочинах дороги установлены барьерные ограждения. Кроме того, велосипедная дорожка вынесена за проезжую часть и обустроена вдоль пешеходной зоны.

Освещение дороги обеспечивают энергоэффективные LED-фонари. Также комбинат установит 4 остановочных комплекса – по 2 в каждом направлении.

Сообщается, что "Запорожсталь" планирует выполнить рекультивацию отвалов вдоль дороги для снижения пыления, высадить почвозакрепляющие растения и молодые саженцы деревьев.

Строительство дороги выполнено в рамках реализации проекта по экологической модернизации сталеплавильного производства "Запорожстали" с дальнейшим строительством кислородно-конвертерного цеха.

По словам генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова, Северное шоссе – это дорога к новому, еще более безопасному для экологии кислородно-конвертерному цеху, который будет возведен в Запорожье.

"Группа выполняет взятые на себя обязательства и продолжает инвестировать в экологическую модернизацию комбината "Запорожсталь". Это строительство - еще один пример ответственного отношения группы "Метинвест" к окружающей среде", - подчеркнул Рыженков.

Напомним, горно-металлургическая группа "Метинвест" в 2008-2018 гг. инвестировала 1,5 млрд гривен в благоустройство городов, в которых расположены ее предприятия.