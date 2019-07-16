"Метинвест" инвестировал 1,5 млрд гривен в благоустройство городов

Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

В "Метинвесте" рассказали о результатах сотрудничества с общинами

Горно-металлургическая группа "Метинвест" в 2008-2018 гг. инвестировала 1,5 млрд гривен в благоустройство городов, в которых расположены ее предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы группы.

Как отмечается, с 2016 г. группа "Метинвест" перешла к новому формату партнерства. Так, в Мариуполе знаковым стало сотрудничество с Фондом развития Мариуполя. Одной из первых совместных инициатив стала Стратегия-2021, подчеркнули в компании.

Среди изменений в "Метинвесте" назвали реконструкцию Театрального сквера и парка "Веселка", городской больницы №1 и детского диагностического центра, школ и детских садов, проведение фестивалей MRPL.city, Гогольфест, День Европы.

По такому же принципу благоустраиваются города Кривой Рог и Запорожье.

"Несмотря на близость к зоне боевых действий, долгосрочные программы также реализуются в г.Авдеевка. Там в партнерстве с государством "Метинвест" восстановил газоснабжение, второй год подряд проводится конкурс инициатив "Преобразим Авдеевку вместе", - говорится в сообщении.

С 2019 года к участию в конкурсе привлекли жителей соседних Торецка и Новгородского. В Новгородском в 2018 г. при поддержке "Метинвеста" жителей перевели на индивидуальное отопление.

"Сотрудничество с общинами дает свои результаты. Так, общественная организация "Зеленый центр Метинвест" начинала работать в одном Мариуполе, а сейчас действует еще и в Кривом Роге и Запорожье. Жители знают о ее проектах, подают заявки и принимают непосредственное участие в их реализации", - рассказали в компании.

Напомним, мариупольские программы компании "Метинвест" вошли в топ-20 лучших программ социальной ответственности взаимодействия с городами.