"Метінвест" впроваджує на підприємствах власні ШІ-розробки: дозволяє мінімізувати брак

Робоча назва рішення - ForgeCheck. Прогнозована економія на рік - $250 000.

Метінвест тестує штучний інтелект з 2021 року, каже керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк: на маріупольському заводі технологія працювала для визначення якості металобрухту, аналізу якості спікання агломерату, моніторингу вагонопотоку та аудиту переміщення рулоновозів.

Використовувати ШІ для контролю якості продуктів на "Запоріжсталі" компанія почала в червні 2024-го. Рішення допомагає працівнику швидше визначати брак під час обрізання слябів. Якщо був зафіксований дефект, то на моніторі у співробітника він підсвічується червоним, розповідає Баланюк. Якщо дефект є, але він не класифікований системою, - жовтим, а за відсутності дефекту - зеленим. Точність моделі наразі складає 75-85%. Але, з урахуванням одноманітності об’єктів, модель можна дотягнути до 97%.

Основна економія для Метінвесту - зниження відсотка рекламацій від замовників. "Також заощаджуємо на електроенергії, бо нагрітий метал не простоює через затримку сляба на етапі обрізання", - каже Баланюк.

Інвестиції в рішення Баланюк не розкриває. Але, за оцінками учасників ринку, розроблення з нуля може коштувати до $80 000, якщо використовувати open-source технології.

Зараз у портфелі групи "Метінвест" - 12 металургійних підприємств, частина з яких - на окупованій території. Тому масштабувати ШІ-рішення для контролю якості слябів складно, оскільки підприємства групи виробляють різні види продукції, каже Баланюк. "Пріоритет на наступний рік - зробити та запустити в промислову експлуатацію другу версію ШІ-інструменту", - додає він.

За його підрахунками, це допоможе знизити відсоток рекламацій на 60%. "Показник залежатиме від обсягів виробництва - якщо вони зростуть, виросте й економія в фінансовому вираженні", - переконує Баланюк.

Потенційно "Метінвест" готовий продавати розробку конкурентам.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.