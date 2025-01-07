"Метинвест" внедряет на предприятиях собственные ИИ-разработки: позволяет минимизировать брак

Рабочее название решения - ForgeCheck. Прогнозируемая экономия в год - $250 000.

Метинвест тестирует искусственный интеллект с 2021 года, говорит руководитель R&D-центра Metinvest Digital Максим Баланюк: на мариупольском заводе технология работала для определения качества металлолома, анализа качества спекания агломерата, мониторинга вагонопотока и аудита перемещения рулоновозов.

Использовать ИИ для контроля качества продуктов на "Запорожстали" компания начала в июне 2024-го. Решение помогает работнику быстрее определять брак во время обрезки слябов. Если был зафиксирован дефект, то на мониторе у сотрудника он подсвечивается красным, рассказывает Баланюк. Если дефект есть, но он не классифицирован системой, - желтым, а при отсутствии дефекта - зеленым. Точность модели пока составляет 75-85%. Но, с учетом однообразия объектов, модель можно дотянуть до 97%.

Основная экономия для Метинвеста - снижение процента рекламаций от заказчиков. "Также экономим на электроэнергии, так как нагретый металл не простаивает из-за задержки сляба на этапе обрезки", - говорит Баланюк.

Инвестиции в решение Баланюк не раскрывает. Но, по оценкам участников рынка, разработка с нуля может стоить до $80 000, если использовать open-source технологии.

Сейчас в портфеле группы "Метинвест" - 12 металлургических предприятий, часть из которых - на оккупированной территории. Поэтому масштабировать ИИ-решение для контроля качества слябов сложно, поскольку предприятия группы производят разные виды продукции, говорит Баланюк. "Приоритет на следующий год - сделать и запустить в промышленную эксплуатацию вторую версию ИИ-инструмента", - добавляет он.

По его подсчетам, это поможет снизить процент рекламаций на 60%. "Показатель будет зависеть от объемов производства - если они вырастут, вырастет и экономия в финансовом выражении", - убеждает Баланюк.

Потенциально "Метинвест" готов продавать разработку конкурентам.

Напомним, ранее "Метинвест" включили в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине. Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.