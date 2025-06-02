"Метінвест" вклав майже 1 млн доларів у програму адаптації і працевлаштування ветеранів

Так, гірничо-металургійний комплекс до війни формував близько 10% ВВП та третину експорту. Зараз у галузі працює 360 тис осіб, а нестача кадрів сягає 10-15% від загальної кількості персоналу.

У компанії "Метінвест", щоб вирішити кадрову проблему і водночас – забезпечити адаптацію героїв, розробили комплексну програму працевлаштування ветеранів: цьогоріч у її реалізацію інвестують 550 тисяч доларів.

У "Метінвесті" ветеранів цінують за вміння працювати в команді, дисципліну та взаємодопомогу, що в бізнесі називається кросфункціональною взаємодією. Тут чекають на кожного, хто має сили та натхнення працювати на виробництві, щоб разом відновлювати українську промисловість.

Серед наймасштабніших проєктів компанії - розроблення навчальних програм, психологічна підтримка і відпочинок для дітей. Компанія розробила спеціальні програми для різних категорій працівників: важкопораненим оплачують лікування, а за потреби допомагають із протезуванням. Максимальна виплата у 2024 році становила 500 тис. грн. Нині близько 140 захисників і цивільних українців, серед яких і співробітники "Метінвесту", вже отримали протези та пройшли лікування й реабілітацію.

Також для всіх ветеранів "Метінвест" пропонує програми навчання з працевлаштуванням. Замість 6-9 місяців, як це було раніше, нову професію можна здобути досить швидко й прямо на виробництві, також ветеранам надають можливість здобути безкоштовну вищу освіту у гірничо-металургійному університеті "Метінвест Політехніка". Цього року у виші вже навчаються 23 ветерани.



Компанія приділяє велику увагу роботі з ПТСР та ментальним здоров’ям загалом: вона запустила дві масштабні програми психологічної підтримки, які вже охопили майже 20 тис. людей. Там діє сервіс психологічної підтримки для всіх працівників та їхніх родин, а для ветеранів і мобілізованих співробітників сервіс доповнений курсами психологічної реабілітації та консультаціями військових психологів.

Щоб герої не почувалися відірваними від соціуму, у Запоріжжі та Кривому Розі Метінвест створив ветеранські спільноти - середовища підтримки, де колеги можуть спілкуватися та разом проводити час. Крім того, в регіонах присутності компанія організовує ветеранські хаби, до яких запрошує профільних фахівців для консультування ветеранів з юридичних та інших питань.