"Метинвест" вложил почти 1 млн долларов в программу адаптации и трудоустройства ветеранов

Так, горно-металлургический комплекс до войны формировал около 10% ВВП и треть экспорта. Сейчас в отрасли работает 360 тыс человек, а нехватка кадров достигает 10-15% от общего количества персонала.

В компании "Метинвест", чтобы решить кадровую проблему и одновременно - обеспечить адаптацию героев, разработали комплексную программу трудоустройства ветеранов: в этом году в ее реализацию инвестируют 550 тысяч долларов.

В "Метинвесте" ветеранов ценят за умение работать в команде, дисциплину и взаимопомощь, что в бизнесе называется кроссфункциональным взаимодействием. Здесь ждут каждого, кто имеет силы и вдохновение работать на производстве, чтобы вместе восстанавливать украинскую промышленность.

Среди самых масштабных проектов компании - разработка учебных программ, психологическая поддержка и отдых для детей. Компания разработала специальные программы для различных категорий работников: тяжелораненым оплачивают лечение, а при необходимости помогают с протезированием. Максимальная выплата в 2024 году составила 500 тыс. грн. Сейчас около 140 защитников и гражданских украинцев, среди которых и сотрудники "Метинвеста", уже получили протезы и прошли лечение и реабилитацию.

Также для всех ветеранов "Метинвест" предлагает программы обучения с трудоустройством. Вместо 6-9 месяцев, как это было раньше, новую профессию можно получить достаточно быстро и прямо на производстве, также ветеранам предоставляют возможность получить бесплатное высшее образование в горно-металлургическом университете "Метинвест Политехника". В этом году в вузе уже обучаются 23 ветерана.



Компания уделяет большое внимание работе с ПТСР и ментальным здоровьем в целом: она запустила две масштабные программы психологической поддержки, которые уже охватили почти 20 тыс. человек. Там действует сервис психологической поддержки для всех работников и их семей, а для ветеранов и мобилизованных сотрудников сервис дополнен курсами психологической реабилитации и консультациями военных психологов.

Чтобы герои не чувствовали себя оторванными от социума, в Запорожье и Кривом Роге Метинвест создал ветеранские сообщества - среды поддержки, где коллеги могут общаться и вместе проводить время. Кроме того, в регионах присутствия компания организовывает ветеранские хабы, в которые приглашает профильных специалистов для консультирования ветеранов по юридическим и другим вопросам.