"Метінвест" відправив на фронт партію сталевих бліндажів

Модульні укриття зроблені з міцної хвилястої сталі за вдосконаленим проєктом. Їх можна легко розібрати та швидко перемістити між позиціями.

Це польове житло: в середині є місце для сну та для пічки, облаштована вентиляція, стоки, запасний аварійний вихід. Таку конструкцію фахівці групи "Метінвест" розробляли з урахуванням побажань військових.

"Підтримка захисників на лінії фронту - один із пріоритетних напрямів роботи компанії у воєнний час. З перших днів повномасштабного вторгнення Метінвест допомагає ЗСУ та ТРО. Ми надаємо пальне, техніку, матеріали для оборонних споруджень. Системно передаємо українським військовим сучасну захисну амуніцію, дрони. Щоб захистити наших хлопців від холоду, робимо й відправляємо буржуйки, дрова. Особливо цінна така допомога на передовій, у містах на кшталт Авдіївки, що межують із лінією фронту. Ми турбуємося про кожного, хто боронить нашу землю від ворога", - розповів в.о. генерального директора АКХЗ Юрій Кциненко.

Виготовлення кожного такого укриття коштує приблизно 200 тис. грн, але військові отримують їх безкоштовно.

Підприємства групи виготовили та передали українським захисникам 51 надійних модульних укриттів. Їхнє будівництво продовжиться до кінця війни.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова вже передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній з початку повномасштабного вторгнення наразі сягнула 3,5 млрд грн.