UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Метінвест" увійшов до ТОПу компаній, де найкраще дбають про ветеранів

Фото: "Метінвест" увійшов до ТОПу компаній, де найкраще дбають про ветеранів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Група компаній "Метінвест" увійшов до ТОПу компаній, де найкраще дбають про ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний рейтинг.

В самій компанії кажуть: від початку війни мобілізували 9 тис. співробітників, а 400 з них вже повернулись на роботу. Тому група побудувала інклюзивну екосистему інтеграції ветеранів до повноцінного життя і роботи.

Йдеться не тільки про медичну та психологічну допомогу: стратегія також передбачає підготовку керівників та колективів до повернення ветеранів. Група провела вебінари на тему "Повернення героїв із війни" для 23 тисяч співробітників, і запустила навчання керівників усіх рівнів.

Ветеранам пропонують програми перекваліфікації та наставництво. Також в планах - створення об’єднання та комфортного простору для ветеранів.

Працівників, які досі лишаються на війні, компанія забезпечує усім необхідним: засобами захисту, бронежилетами та шоломами, а також зимовим одягом. Також за запитами підрозділи співробітників отримують дрони, тепловізори, автотехніку та інше устаткування.

Пораненим працівникам сплачують лікування, а співробітникам, які втратили кінцівки на війні, допомагають з протезуванням. За всіма мобілізованими співробітниками зберігаються робочі місця.

Раніше "Метінвест" також заявив, що у 2024 році компанія буде реалізовувати багато програм щодо підтримки та адаптації ветеранів, розроблених спільно з американцями, які мають великий досвід у цій проблематиці. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест