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"Метинвест" вошел в ТОП компаний, где лучше всего заботятся о ветеранах

Фото: "Метинвест" вошел в ТОП компаний, где лучше всего заботятся о ветеранах (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа компаний "Метинвест" вошла в ТОП компаний, где лучше всего заботятся о ветеранах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий рейтинг.

В самой компании говорят, что с начала войны мобилизовали 9 тыс. сотрудников, а 400 из них уже вернулись на работу. Поэтому группа построила инклюзивную экосистему интеграции ветеранов в полноценную жизнь и работу.

Речь идет не только о медицинской и психологической помощи: стратегия также предполагает подготовку руководителей и коллективов к возвращению ветеранов. Группа провела вебинары на тему "Возвращение героев с войны" для 23 тысяч сотрудников и запустила обучение руководителей всех уровней.

Ветеранам предлагают программы переквалификации и наставничество. Также в планах - создание объединения и комфортного пространства для ветеранов.

Работников, которые остаются на войне, компания обеспечивает всем необходимым: средствами защиты, бронежилетами и шлемами, а также зимней одеждой. Также по запросам подразделения сотрудников получают дроны, тепловизоры, автотехнику и другое оборудование.

Раненым работникам оплачивают лечение, а сотрудникам, потерявшим конечности на войне, помогают с протезированием. За всеми мобилизованными сотрудниками хранятся рабочие места.

Ранее "Метинвест" также заявил, что в 2024 году компания будет реализовывать многие программы поддержки и адаптации ветеранов, разработанных совместно с американцами, имеющими большой опыт в этой проблематике.

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Метинвест