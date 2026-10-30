"Метінвест" увійшов до числа найкращих роботодавців України у металургії

Як відомо, за 2022–2025 роки "Метінвест" інвестував у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатив понад 82,2 млрд грн податків.

Крім того, від початку війни компанія спрямувала понад 10 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн - на потреби Сил оборони в межах ініціативи "Сталевий Фронт".

Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.