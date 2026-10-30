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"Метинвест" вошел в число лучших работодателей Украины в металлургии

12:56 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
"Метинвест" признали одним из лидеров среди работодателей Украины (фото: Getty Images)

Группа Метинвест признана одним из лучших работодателей Украины в категории "Металлургия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий рейтинг, представленный NV и Odgers Ukraine.

Компании оценивали по четырем критериям:

  • поддержка ветеранов и их семей;
  • содержание и развитие талантов;
  • разнообразие и инклюзивность;
  • помощь работникам в кризисных условиях.

В целом эксперты сформировали список из 50 компаний крупного бизнеса и пяти представителей среднего бизнеса, вошедших в список лучших работодателей страны.

В категорию "Металлургия" в число лидеров вместе с "Метинвестом" вошли "Интерпайп" и Centravis.

В рейтинге отмечается, что украинский рынок труда остается под значительным давлением из-за мобилизации, выезда работников за границу, а также регулярных российских атак на производственные площадки, склады и энергетическую инфраструктуру.

Тем не менее, компании продолжают адаптировать кадровую политику, удерживать команды и поддерживать сотрудников.

Генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков подчеркнул, что украинская металлургия сейчас находится "в тисках войны и торговых ограничений со стороны ЕС".

По его словам, несмотря на потери и сложные условия работы, Метинвест продолжает сохранять команду, поддерживать Силы обороны и готовиться к участию в восстановлении страны.

"Несмотря на все потери и вызовы, "Метинвест" продолжает быть опорой Украины и делает все, чтобы сохранить команду, иметь возможность поддерживать Силы обороны и восстанавливать страну после победы", - отметил Рыженков.

Как известно, за 2022-2025 годы "Метинвест" инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов.

Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд грн на помощь Украине и ее гражданам, из которых 7,3 млрд грн - на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной Фронт".

Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в том числе средств защиты для военных и техники.

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