"Метинвест" вошел в число лучших работодателей Украины в металлургии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий рейтинг , представленный NV и Odgers Ukraine.

В целом эксперты сформировали список из 50 компаний крупного бизнеса и пяти представителей среднего бизнеса, вошедших в список лучших работодателей страны. В категорию "Металлургия" в число лидеров вместе с "Метинвестом" вошли "Интерпайп" и Centravis. В рейтинге отмечается, что украинский рынок труда остается под значительным давлением из-за мобилизации, выезда работников за границу, а также регулярных российских атак на производственные площадки, склады и энергетическую инфраструктуру. Тем не менее, компании продолжают адаптировать кадровую политику, удерживать команды и поддерживать сотрудников. Генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков подчеркнул, что украинская металлургия сейчас находится "в тисках войны и торговых ограничений со стороны ЕС". По его словам, несмотря на потери и сложные условия работы, Метинвест продолжает сохранять команду, поддерживать Силы обороны и готовиться к участию в восстановлении страны. "Несмотря на все потери и вызовы, "Метинвест" продолжает быть опорой Украины и делает все, чтобы сохранить команду, иметь возможность поддерживать Силы обороны и восстанавливать страну после победы", - отметил Рыженков.

Как известно, за 2022-2025 годы "Метинвест" инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов.

Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд грн на помощь Украине и ее гражданам, из которых 7,3 млрд грн - на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной Фронт".

Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в том числе средств защиты для военных и техники.