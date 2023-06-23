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"Метінвест" стане учасником "зеленого" переходу України вартістю 35 млрд

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П'ятниця 23 червня 2023 16:21
"Метінвест" стане учасником "зеленого" переходу України вартістю 35 млрд Фото: "Метінвест" стане учасником "зеленого" переходу України вартістю 35 млрд (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія "Метінвест" доєднається до урядової платформи з відновлення української металургії із застосуванням "зелених" технологій. Підписання меморандуму про партнерство відбулося на Ukraine Recovery Conference (URC), яка проходила в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Разом із генеральним директором компанії Юрієм Риженковим меморандум про платформу підписали перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, представники компаній Primetals (Австрія), Fortescue - FMG (Австралія), Rothschild & Co (Франція) та потенційні споживачі продукції.

Головна мета об’єднання - відновлення української промисловості через екологічну, "зелену" трансформацію виробництва сталі. Це дасть змогу підтримувати національну економіку та населення.

За оцінками учасників, вартість середньострокової стратегії "зеленого" переходу до 2035 року становить близько 35 млрд доларів США. Такі інвестиції забезпечать виробництво до 15 млн тонн "зеленої" сталі на рік.

"Зелена" сталь - ключовий елемент довготривалої стратегії "Метінвесту". Це наш "зелений транзит". Ми готові до цього переходу, готові його фінансувати значною мірою після перемоги України у війні. Ми також радо станемо партнерами в цьому напрямі", - прокоментував Юрій Риженков.

У межах реалізації стратегії "зеленого" переходу компанія планує покращити якість залізорудної продукції до DRкласу з поступовим збільшенням потужностей з її виробництва, а також переобладнати цехи "Запоріжсталі" та "Каметсталі" для більш екологічного електросталеплавильного способу виробництва сталі.

Нагадаємо, раніше СЕО "Метінвест" Юрій Риженков заявив, що компанія готова долучитися до "зеленого" переходу Європи, зокрема - постачати енергію та сировину для виробництва заліза прямого відновлення (DRI) для Європи.

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