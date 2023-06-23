"Метинвест" станет участником "зеленого" перехода Украины стоимостью 35 млрд

Компания "Метинвест" присоединится к правительственной платформе по восстановлению украинской металлургии с применением "зеленых" технологий. Подписание меморандума о партнерстве состоялось в Ukraine Recovery Conference (URC), которая проходила в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Вместе с генеральным директором компании Юрием Рыженковым меморандум о платформе подписали первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, представители компаний Primetals (Австрия), Fortescue - FMG (Австралия), Rothschild & Co (Франция) и потенциальные потребители продукции.

Главная цель объединения - восстановление украинской промышленности через экологическую, "зеленую" трансформацию производства стали. Это позволит поддерживать национальную экономику и население.

По оценкам участников, стоимость среднесрочной стратегии "зеленого" перехода к 2035 году составляет около 35 млрд долларов США. Такие инвестиции обеспечат производство до 15 млн тонн "зеленой" стали в год.

"Зеленая" сталь - ключевой элемент долговременной стратегии "Метинвеста". Это наш "зеленый транзит". Мы готовы к этому переходу, готовы финансировать его в значительной степени после победы Украины в войне. Мы также с радостью станем партнерами в этом направлении", - прокомментировал Юрий Рыженков.

В рамках реализации стратегии "зеленого" перехода компания планирует улучшить качество железорудной продукции в DRклассе с постепенным увеличением мощностей по ее производству, а также переоборудовать цеха "Запорожстали" и "Каметстали" для более экологичного электросталеплавильного способа производства стали.

Напомним, ранее СЕО "Метинвест" Юрий Рыженков заявил, что компания готова присоединиться к "зеленому" переходу Европы, в частности - поставлять энергию и сырье для производства железа прямого восстановления (DRI) для Европы.