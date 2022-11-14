"Метінвест" спрямував вже понад 80 млн гривень на підтримку Кривого Рогу

Зазначається, що група спільно з місцевою військовою адміністрацією бере на себе відповідальність за забезпечення харчовими продуктами вразливих верств населення, допомогу переселенцям, підтримку медичної сфери, на що було спрямовано 30 млн грн.

Крім того, компанія налагодила регулярне доставлення допомоги до криворізьких госпиталів: для них закупили лікувальних засобів, медобладнання й витратних матеріалів на суму 52 млн грн.

"Колектив "Метінвесту" сьогодні демонструє не лише витримку та відданість країні, а й незламну громадянську позицію. Ми допомагаємо зігріти та нагодувати, довезти й вилікувати, захистити та перемогти", - сказав гендиректор Північного ГЗК Андрій Скачков.

Нагадаємо, раніше компанія Метінвест Ахметова та Новинського надала черговий транш медичної допомоги лікарням Запоріжжя на 1,6 млн грн.

Всього ж медична програма компанії охоплює п’ять міст - Запоріжжя, Кривий Ріг, Авдіївка, Кам’янське та Покровськ. Загальне фінансування за цією програмою вже сягнуло понад 130 млн грн.