"Метинвест" направил уже более 80 млн гривен для поддержки Кривого Рога

Отмечатся, что группа совместно с местной военной администрацией берет на себя ответственность за обеспечение пищевыми продуктами уязвимых слоев населения, помощь переселенцам, поддержку медицинской сферы, на что было направлено 30 млн грн.

Кроме того, компания наладила регулярную доставку помощи в криворожские госпитали: для них закупили лечебные средства, медоборудование и расходные материалы на сумму 52 млн грн.

"Коллектив "Метинвеста" сегодня демонстрирует не только выдержку и преданность стране, но и несокрушимую гражданскую позицию. Мы помогаем согреть и накормить, довезти и вылечить, защитить и победит", - сказал гендиректор Северного ГОКа Андрей Скачков.

Напомним, ранее компания "Метинвес" предоставила очередной транш медицинской помощи больницам Запорожья на 1,6 млн грн.

Всего медицинская программа компании охватывает пять городов – Запорожье, Кривой Рог, Авдеевка, Каменское и Покровск. Общее финансирование по этой программе уже достигло более 130 млн грн.