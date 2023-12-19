"Метінвест" сподівається, що Кабмін долучить бізнес до ВПК задля збільшення обсягів виробництва
Компанія "Метінвест" Ріната Ахметова виробляє багато продукції для військових. Водночас якщо держава створить замовлення та надасть підтримку, компанія готова розгортати додаткові потужності та забезпечувати військових продукцією у необхідному обсязі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова.
"Ми виробляємо багато продукції для ЗСУ - мобільні бліндажі КВСУ, мінні трали і інше обладнання. Проте зараз не можна говорити, що ця робота йде в промислових масштабах. Фактично, ми робимо це у вільний від основної роботи час. Ми зробили лише 8 мінних тралів, а армії потрібні сотні", - наголосив Риженков.
Він висловив сподівання, що український ВПК зростатиме швидше, і залучатиме до цього приватні компанії. Адже якщо компанія отримає від держави замовлення, то відкриє нові виробництва, найме співробітників, і будемо виробляти ті ж мінні трали у потрібних державі обсягах.
"Я сподіваюсь, що Олександр Камишін, Рустем Умеров зможуть долучити приватні компанії до ВПК. Я не кажу про виробництво танків, цього робити ми не можемо. Але те що ми можемо - готові робити в необхідних обсягах", - резюмував Риженков.
Нагадаємо, "Метінвест" від початку повномасштабної війни допомагає українцям та Збройним силам: на ці цілі компанія спрямувала вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - допомога в рамках "Сталевого фронту".
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