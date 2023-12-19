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"Метинвест" надеется, что Кабмин привлечет бизнес к ВПК для увеличения объемов производства

Вторник 19 декабря 2023 12:54
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"Метинвест" надеется, что Кабмин привлечет бизнес к ВПК для увеличения объемов производства Фото: Юрий Рыженков (Артем Галкин, Forbes Ukraine)
Автор: Сергей Новиков

Компания "Метинвест" Рината Ахметова производит множество продукции для военных. В то же время, если государство создаст заказ и предоставит поддержку, компания готова развертывать дополнительные мощности и обеспечивать военным продукцией в необходимом объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова.

"Мы производим много продукции для ВСУ - мобильные блиндажи КВСУ, минные тралы и другое оборудование. Однако сейчас нельзя говорить, что эта работа идет в промышленных масштабах. Фактически, мы делаем это в свободное от основной работы время. Мы сделали только 8 минных тралов, а армии нужны сотни", - подчеркнул Рыженков.

Он выразил надежду, что украинский ВПК будет расти быстрее и привлечь к этому частные компании. Ведь если компания получит от государства заказ, то откроет новые производства, найм сотрудников, и будем производить те же минные тралы в нужных государству объемах.

"Я надеюсь, что Александр Камышин, Рустем Умеров смогут приобщить частные компании к ВПК. Я не говорю о производстве танков, этого делать мы не можем. Но то, что мы можем - готовы делать в необходимых объемах", - резюмировал Рыженков.

Напомним, "Метинвест" с начала полномасштабной войны помогает украинцам и Вооруженным силам: на эти цели компания направила уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - помощь в рамках "Стального фронта".

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Метинвест ВПК
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