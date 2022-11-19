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"Метінвест" розробив новий спосіб виробництва броньованої сталі

Фото: "Метінвест" розробив новий спосіб виробництва броньованої сталі (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія "Метінвест" розробила новий спосіб виробництва броньованої сталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора групи "Метінвеста" Юрія Риженкова в інтерв’ю Sky News.

"З перших днів повномасштабного вторгнення обидва наші акціонери вирішили, що компанія має підтримувати ЗСУ. Ми розробили нові способи виробництва броньованої сталі, яка зараз використовується у бронежилетах, і поставили українській армії та територіальній обороні понад 150 000 бронежилетів. Ми також розробили нові сталеві мобільні укриття, які можна використовувати в польових умовах для обігріву та захисту військових від обстрілів", - розповів Риженков.

Він повідомив, що наразі у компанії працюють лише два металургійні заводи, і вони завантажені на 50-60%. Проте компанія не тільки виробляє на них бронесталь та укриття, а й закуповує та передає армії велику кількість техніки й обладнання.

"Ми передаємо те, що потрібне силам оборони України у польових умовах - автівки, бронетехніку, тепловізори, рації тощо", - розповів Риженков.

Як відомо, з перших днів війни бізнесмен Рінат Ахметов створив мілітарну ініціативу "Сталевий фронт". В рамках цієї ініціативи бізнеси SCM передали ЗСУ понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто, півмільйона літрів пального, 150 тис. бронежилетів та ін.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.

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Метинвест