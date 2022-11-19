"Метинвест" разработал новый способ производства бронированной стали

"С первых дней полномасштабного вторжения оба наших акционера решили, что компания должна поддерживать ВСУ. Мы разработали новые способы производства бронированной стали, которая сейчас используется в бронежилетах, и поставили украинской армии и территориальной обороне более 150 000 бронежилетов. Мы также разработали новые стальные мобильные укрытия, которые можно использовать в полевых условиях для обогрева и защиты военных от обстрелов", - рассказал Рыженков.

Он сообщил, что в настоящее время в компании работают только два металлургических завода, и они загружены на 50-60%. Однако компания не только производит на них бронесталь и укрытие, но закупает и передает армии большое количество техники и оборудования.

"Мы передаем то, что нужно силам обороны Украины в полевых условиях - автомобили, бронетехнику, тепловизоры, рации и т.д.", - рассказал Рыженков.

Как известно, с первых дней войны бизнесмен Ринат Ахметов создал милитаристскую инициативу "Стальной фронт". В рамках этой инициативы бизнесы SCM передали ВСУ более двух тысяч дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего, 150 тыс. бронежилетов и т.д.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн, и ежедневно эта цифра растет.