ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Метінвест" розпочав виробництво для ЗСУ сталевих штабів-бункерів

П'ятниця 19 січня 2024 13:52
UA EN RU
"Метінвест" розпочав виробництво для ЗСУ сталевих штабів-бункерів Фото: "Метінвест" розпочав виробництво для ЗСУ сталевих штабів-бункерів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Група "Метінвест" у межах ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова налагодила виробництво сталевих підземних командних пунктів, які захищають особовий склад від обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Перший сталевий штаб, розрахований на 30 військовослужбовців, вже передали Сухопутним військам України та встановили на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Конструкція розгортається та згортається за короткий час, а за правильного встановлення забезпечує захист від обстрілів артилерії будь-якого калібру.

Сталевий штаб складається з п’яти чи шести (залежно від комплектації) окремих мобільних бункерів: це сполучені між собою підземні укриття, що виконують різні функції - від житлового приміщення та санітарної зони до робочого штабу командування. Таким чином утворюється цілий підземний комплекс будівель.

Штаби обладнані всім необхідним устаткуванням: спальними місцями й робочими зонами, душовими й бойлерами, системами опалення, освітлення і зв’язку, місцями для зберігання зброї та особистих речей та електронною технікою.

"Розроблення покращених бункерів, цілих підземних комплексів - внесок "Метінвесту" та "Сталевого фронту" Ріната Ахметова в покращення побуту бійців на лінії фронту. Бо люди - це головне. Сподіваюсь, що таких КП на лінії фронту ставатиме дедалі більше, й ці "підземні містечка" стануть надійною опорою для командування військових з’єднань. У планах "Метінвесту" також є розроблення нових конфігурацій підземних сталевих комплексів для інших потреб ЗСУ. Тому ми не будемо зупинятися, допоки Україна не переможе", - прокоментував передання першого КП до ЗСУ операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Нові командні пункти базуються на традиційній моделі бункера-"криївки", понад 330 одиниць яких вже передав "Метінвест" різним бригадам ЗСУ з 2022 року.

Конструкцію стандартного сталевого бункера допрацювали для використання у складі постійного штабу, габарити збільшили до 6 метрів завдовжки й 2,3 метра заввишки. На виготовлення однієї такої конструкції спеціалісти підприємств "Метінвесту" витрачають близько 400 годин.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на підтримку України та українців 4,8 млрд грн. З цієї суми понад 2,5 млрд грн - допомога бійцям у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест ВСУ
NEWS
Понад 900 окупантів, десятки танків, артсистем та ББМ. Генштаб оновив втрати РФ
Понад 900 окупантів, десятки танків, артсистем та ББМ. Генштаб оновив втрати РФ
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ