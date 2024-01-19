"Метинвест" начал производство для ВСУ стальных штабов-бункеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Первый стальной штаб, рассчитанный на 30 военнослужащих, уже был передан Сухопутным войскам Украины и установлен на одном из самых горячих направлений фронта.

Конструкция разворачивается и сворачивается за короткое время, а при правильной установке обеспечивает защиту от обстрелов артиллерии любого калибра.

Стальной штаб состоит из пяти или шести (в зависимости от комплектации) отдельных мобильных бункеров: это соединенные между собой подземные укрытия, выполняющие различные функции - от жилого помещения и санитарной зоны до рабочего штаба командования. Таким образом, образуется целый подземный комплекс зданий.

Штабы оборудованы всем необходимым оборудованием: спальными местами и рабочими зонами, душевыми и бойлерами, системами отопления, освещения и связи, местами хранения оружия и личных вещей и электронной техникой.

"Разработка улучшенных бункеров, целых подземных комплексов - вклад "Метинвеста" и "Стального фронта" Рината Ахметова в улучшение быта бойцов на линии фронта. Люди - это главное. Надеюсь, что таких КП на линии фронта будет становиться все больше, и эти "подземные" городки" станут надежной опорой для командования военных соединений. В планах "Метинвеста" также есть разработка новых конфигураций подземных стальных комплексов для других нужд ВСУ. Поэтому мы не будем останавливаться, пока Украина не победит", - прокомментировал передачу первого КП в ВСУ операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Новые командные пункты базируются на традиционной модели бункера-"крыевки", более 330 единиц которых уже передал "Метинвест" разным бригадам ВСУ с 2022 года.

Конструкцию стандартного стального бункера доработали для использования в составе постоянного штаба, габариты увеличили до 6 метров в длину и 2,3 метра в высоту. На изготовление одной такой конструкции специалисты предприятий "Метинвеста" тратят около 400 часов.

Напомним, с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил в поддержку Украины и украинцев 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн - помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.