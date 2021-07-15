Международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" разрабатывает "дорожную карту" для декарбонизации производственных процессов на своих предприятиях и снижения нагрузки на окружающую среду.

По его словам, в компании есть несколько направлений, по которым она сейчас активно работает.

"Первое направление – декарбонизация. На сегодня в активной стадии разработки дорожная карта по декарбонизации нашей компании, есть интересные наработки. Второе – переход на европейскую систему мониторинга и отчетности по экологии: в Украине пока отличается система мониторинга. Но я уверен, что мы в ближайшие пять-семь лет сможем перейти на европейские стандарты, тем более первые шаги уже были сделаны", - сказал топ-менеджер на проходящем в Киеве международном форуме "Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины".

В компании также занимаются внедрением мировых лидерских практик по экологическому производству стали – "зеленой стали", по водородной стали – "Метинвест" изучает это направление.

"Дальнейшие наши действия, кроме того, что сейчас мы уже делаем, это работа по автоматизации наших всех экологических программ, наших экологических установок", - добавил глава компании, отметив, что основные инвестиции в экологию еще предстоит сделать.

По его словам, в отличие от общего тренда в стране – деиндустриализироваться, закрываться, - "Метинвест" выбрал другой путь – инвестиционный, который должен позволить в долгосрочной перспективе и сохранить стратегически важную индустрию, и одновременно с этим быть экологически чистыми, соответствовать всем стандартам, которые существуют в мире.

Рыженков констатировал, что за последние 10 лет – с 2011 года по 2021 годы "Метинвест" инвестировал в проекты с экологической составляющей около $3,5 млрд, при этом около $1 млрд компания вложила непосредственно в экологические проекты. Так, был реализован крупный экопроект: строительство очистных сооружений на крупнейшей в Европе аглофабрике ММК им.Ильича.

"Исторически это был самый большой загрязнитель не только Мариуполя, но всей Украины. На сегодня аглофабрика ММК им.Ильича на 100% отвечает европейским требованиям по выбросам в окружающую среду загрязняющих веществ", - подчеркнул топ-менеджер.

Обновлены очистные сооружения, построены новые сооружения на всех доменных печах "Азовстали". Сейчас в активной работе по очистным сооружениям – конверторный цех "Азовстали", далее – на ММК им. Ильича.

"В ближайшие 4-5 лет с 2021 года запланировано около 0,5 млрд доларів на сугубо экологические проекты", - сообщил Рыженков.

Касаясь темы декарбонизации, гендиректор констатировал, что украинская металлургия в этом плане проигрывает европейской, поэтому "Метинвест" активно занимается этим вопросом. Для снижения выбросов СО2 в компании работают над производством железа прямого восстановления – DRI – горячебрикетированого железа (ГБЖ), из которого можно в электросталеплавильных печах производить сталь.

"Это, то направление, которое "Метинвест" выбрал для себя для активной проработки. Более того – мы уже сделали первые шаги в этом направлении – у нас с начала этого года есть полноценный окатыш DRI класса, который мы начали производить на нашем Центральном ГОКе. То есть, мы уже сделали первый шаг, или первое сырье, которое может использоваться для низкоуглеродного процесса производства стали", - пояснил руководитель компании.

По его словам, дальнейшие шаги включают в себя постройку модулей прямого восстановления железа и переход к электрометаллургии. А в перспективе технологии можно будет напрямую увязывать с возобновляемыми источниками энергии. А также перейти на водородную металлургию – модули DRI могут быть переведены на водород, который станет доступным для всех технологий.

"Это та карта, по которой "Метинвест" намерен двигаться. Первые шаги мы уже сделали. Есть также множество других инициатив, которые мы сегодня прорабатываем, это и технология по улавливанию СО2 и дальнейшему использованию в химических процессах, есть идеи и по исследованию процессов в созданном компанией университете "Метинвест Политехника". Это поможет нам выйти на лучшие мировые практики", - резюмировал гендиректор.