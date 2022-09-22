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"Метінвест" в рамках ініціативи Ахметова передав на фронт чергову партію бронежилетів

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Четвер 22 вересня 2022 20:41
"Метінвест" в рамках ініціативи Ахметова передав на фронт чергову партію бронежилетів Фото: "Метінвест" в рамках ініціативи Ахметова передав на фронт чергову партію бронежилетів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Військовослужбовці з Донецької області отримали чергову партію захисної амуніції від групи "Метінвест" в рамках ініціативи Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Плити для бронежилетів - власного виробництва "Метінвесту". Результати відстрілів показали, що калібри 5,45 та 7,62 їх не беруть. У компанії зазначають, що допомагатимуть захисникам України до самої перемоги.

"З перших днів війни група "Метінвест" надає допомогу нашим працівникам, членам їх родин і, звісно, військовим. Минулого тижня в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова ми передали українським захисникам 100 бронежилетів. До речі, бронежилети виготовлені з нашої сталі на металургійних підприємствах компанії. Дуже сподіваємося, що вони допоможуть зберегти життя тим хлопцям, які боронять нашу землю", - зазначив генеральний директор "Метінвест Покровськвугілля" Андрій Акулич.

З першого дня війни підприємства Ахметова надає Збройним силам необхідні для передової укріплення, металоконструкції, бронежилети, засоби розвідки і зв’язку.

В рамках мілітарної ініціативи "Стальний фронт" Ріната Ахметова, металургійні підприємства "Метінвеста" частково перевели виробництво на військові рейки. Виділена окрема виробнича лінії для випуску бронежилетів, бронепластин для техніки, металевих укріплень і бліндажів.

Нагадаємо, загалом компанія надасть понад 110 тисяч бронежилетів для українських військових. Крім того, "Метінвест" поставив вже понад 800 дронів для Збройних сил. Це найбільша партія дронів надана ЗСУ в межах однієї ініціативи.

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Метинвест Збройні сили України
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