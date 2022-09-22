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"Метинвест" в рамках инициативы Ахметова передал на фронт очередную партию бронежилетов

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Четверг 22 сентября 2022 20:41
"Метинвест" в рамках инициативы Ахметова передал на фронт очередную партию бронежилетов Фото: "Метинвест" в рамках инициативы Ахметова передал на фронт очередную партию бронежилетов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Военнослужащие из Донецкой области получили очередную партию защитного снаряжения от группы "Метинвест" в рамках инициативы Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Плиты для бронежилетов - собственного производства "Метинвеста". Результаты отстрелов показали, что калибры 5,45 и 7,62 не берут. В компании отмечают, что помогут защитникам Украины до самой победы.

"С первых дней войны группа "Метинвест" оказывает помощь нашим работникам, членам их семей и, конечно, военным. На прошлой неделе в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова мы передали украинским защитникам 100 бронежилетов. Кстати, бронежилеты изготовлены из нашей стали" на металлургических предприятиях компании. Очень надеемся, что они помогут сохранить жизнь тем ребятам, которые защищают нашу землю", - отметил генеральный директор "Метинвест Покровскуголь" Андрей Акулич.

С первого дня войны предприятие Ахметова предоставляет Вооруженным силам необходимые для передовой укрепления, металлоконструкции, бронежилеты, средства разведки и связи.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, металлургические предприятия "Метинвеста" частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линия для выпуска бронежилетов, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.

Напомним, в общей сложности компания предоставит более 110 тысяч бронежилетов для украинских военных. Кроме того, "Метинвест" поставил уже более 800 дронов для Вооруженных сил. Это самая большая партия дронов предоставлена ВСУ в рамках одной инициативы.

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Метинвест Вооруженные силы Украины
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