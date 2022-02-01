"Метинвест" призвал правоохранительные органы работать в правовом поле

В компании заявили, что действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями, обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность.

"В своих действиях правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса. Группа "Метинвест" является добросовестным украинским налогоплательщиком и ключевым для бюджетов всех уровней. В 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 53 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. Компания ведет свою хозяйственную деятельность на основе законности и правопорядка, а в своих отношениях с органами государственной власти руководствуется принципами открытости, добропорядочности и деловой практики", - отмечают в компании.

"Метинвест" официально заявляет, что все предприятия группы открыто и прозрачно взаимодействуют с любыми контролирующими органами в том числе для опровержения неправдивой информации о невыполнении налоговых обязательств. Все документы, которые запрашиваются правоохранительными органами, предоставлялись добровольно и продолжают предоставляться в максимально сжатые сроки.

"Метинвест" оперативно и в полной мере отвечает на все запросы, предоставляет документы и информацию, что является прямым свидетельством прозрачного ведения бизнеса. "Метинвест" поддерживает публичную позицию и призывает правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия группы из-за якобы "неправильно рассчитанных налоговых отчислений", что вредит бизнес-партнерству компании и Украины в целом.