"Метинвест" повысит зарплаты своим работникам на 10%

Также в группе сообщили, что повышение зарплат для руководителей и управленческого персонала предприятий пока не планируется.

"Мы делаем все, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольчан была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь. Мне бы хотелось сказать всем сотрудникам огромное спасибо за труд, за ответственность, а самое главное - за любовь к родным заводам, к родному городу и к нашей родной стране", - заявил акционер группы Ринат Ахметов.

Как уточнил генеральный директор "Метинвест" Юрий Рыженков, группа компаний высоко ценит вклад своих сотрудников в общий результат компании и намерен и далее оставаться лидером по уровню мотивации персонала.

"В этом году мы приняли решение повысить зарплаты раньше обычного - уже с 1 марта", - заявил он.

Также с 1 апреля, по итогам ежегодной оценки, будут пересмотрены и установлены новые индивидуальные доплаты рабочим в размере от 5% до 25% оклада.

"Повышать социальные гарантии рабочих - традиционная практика нашей компании. "Метинвест" удерживает и привлекает новых сотрудников с помощью разных систем мотиваций, среди которых - уровень заработной платы, который превышает и среднеукраинский, и отраслевой", - сообщил акционер "Метинвеста" Вадим Новинский.

При этом, по данным Государственной службы статистики, сотрудники группы "Метинвест" являются наиболее высокооплачиваемыми в горно-металлургической отрасли Украины: зарплаты здесь на 5-8% выше, чем у компаний-конкурентов.

По состоянию на февраль 2022 года, средняя зарплата на украинских предприятиях "Метинвеста" составляет 22 тыс. грн.