"Метінвест" підвищить зарплати своїм працівникам на 10%

"Метінвест" підвищить заробітну платню працівникам на українських підприємствах на 10%. Оклади зростуть уже з 1 березня цього року, але лише у виробничого персоналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи компаній.
Також у групі повідомили, що підвищення зарплат для керівників та управлінського персоналу підприємств поки що не планується.
"Ми робимо все, щоб Маріуполь розвивався, а у маріупольчан була гідна робота, гідна зарплата та щасливе життя. Мені б хотілося сказати всім співробітникам велике спасибі за працю, за відповідальність, а найголовніше - за любов до рідних заводів, до рідного міста і до нашої рідної країни", - заявив акціонер групи Рінат Ахметов.
Як уточнив генеральний директор "Метінвест" Юрій Риженков, група компаній високо цінує внесок своїх співробітників у загальний результат компанії і має намір і надалі залишатися лідером за рівнем мотивації персоналу.
"Цього року ми прийняли рішення підвищити зарплати раніше, ніж звичайно - вже з 1 березня", - заявив він.
Також з 1 квітня, за підсумками щорічної оцінки, буде переглянуто та встановлено нові індивідуальні доплати робітникам у розмірі від 5% до 25% окладу.
"Підвищувати соціальні гарантії робітників - традиційна практика нашої компанії. "Метінвест" утримує та залучає нових співробітників за допомогою різних систем мотивацій, серед яких рівень заробітної плати, який перевищує і середньоукраїнський, і галузевий", - повідомив акціонер "Метінвесту" Вадим Новинський.
При цьому, за даними Державної служби статистики, співробітники групи "Метінвест" є найбільш високооплачуваними у гірничо-металургійній галузі України: зарплати тут на 5-8% вищі, ніж у компаній-конкурентів.
Станом на лютий 2022 року середня зарплата на українських підприємствах "Метінвеста" становить 22 тис. грн.
Нагадаємо, минулого року група "Метінвест" збільшила заробітні плати виробничому та адміністративному персоналу на українських підприємствах одразу на 25%.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група SCM (71,24%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинського.