"Метинвест" поможет реконструировать заповедник "Хортица" в Запорожье

Соответствующий меморандум о консолидации усилий государства и бизнеса по комплексному восстановлению Хортицы был подписан Минкультуры, Запорожской ОГА и комбинатом "Запорожсталь" группы "Метинвест" 23 апреля.

"Метинвест" полностью профинансировал разработку концепции проекта реконструкции Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства на острове. Провести ее планируют к 30-летию независимости.

Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко отметил, что строительство историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" на Хортице ранее профинансировал "Запорожсталь" и сейчас комбинат готов участвовать в проведении реконструкции.

"Новый проект реконструкции - это новый этап сотрудничества бизнеса и государства. Мы чувствуем особую связь с главной дестинацией Запорожья и стремимся сделать ее еще более величественной, привлекательной и комфортной для миллионов украинцев и гостей города", - сказал Мироненко.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что работа по возрождению острова Хортица будет масштабной, поэтому крайне важным является участие в ней компании "Метинвест", как опытного инвестора.

"Проект реализуется под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением культурного и научного наследия. Важно, что к нам присоединяется для реализации этого глобального проекта инвестор, международная компания "Метинвест", у которой есть успешный опыт реализации проектов национального масштаба и которая готова стать проводником преобразований Хортицы", - сказал Ткаченко.

Проект реконструкции заповедника представляет полное обновление острова с максимально бережной реконструкцией инфраструктуры, с сохранением природного баланса и биоценоза заповедника.

Ключевая задача проекта - восстановить и реконструировать существующие объекты, полностью исключая новые застройки. Музей истории запорожского казачества вошел в список 150 туристических "магнитов", которые планируется реконструировать в ходе реализации инициативы президента "Большая реставрация".