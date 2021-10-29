"Метинвест" помог приобрести оборудование для больницы Покровска

Отмечается, что для больницы приобрели около 120 единиц различного оборудования - от маленьких датчиков до современного операционного стола.

Кроме функциональных кроватей с ортопедическими матрасами и прикроватных тумбочек, закупили мониторы для отслеживания состояния пациентов, современную акушерскую кровать, реанимационный столик для новорожденных и различные устройства для наблюдения за состоянием пациентов.

В преддверии Дня города и Дня шахтера генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков также подарил Покровской КБИЛ сертификат на сумму 1 млн гривен. Именно эти средства были направлены на закупку оборудования.

"Хочется поблагодарить компанию "Метинвест" за реализацию проектов в нашей Покровской громаде - мы видим результат и чувствуем поддержку социально ответственного бизнеса", - отметила заместитель Покровского городского головы Маргарита Идрисова.

Руководитель социальных проектов ОО "Покровская Платформа совместных действий" Юлия Боровик также отметила, что руководство "Метинвеста" еще с начала пандемии приняло решение о предоставлении системной помощи медицинским учреждениям в борьбе с опасным заболеванием.

"В Покровске при финансовой поддержке "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова в июле этого года была запущена в работу кислородная станция для бесперебойного обеспечения пациентов кислородом. Поставка же нового оборудования для КБИЛ - еще один пример того, как большой бизнес помогает медикам спасать жизни местных жителей", - добавила она.

Благодаря новым палатам инфекционное отделение Покровской КБИЛ увеличится на 20 койкомест, к каждому из которых подведены точки для подачи кислорода.