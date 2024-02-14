У "Метінвест Політехніка" почалася вступна кампанія-2024: навчатися у вузі можна за кошти компанії

Окрім здобуття вищої освіти на умовах контракту, також вуз пропонує можливість навчатися на замовлення компанії Метінвест, що дає змогу студенту здобути освіту за кошти замовника, не витрачаючи власних фінансів.

Компанія покриває витрати на навчання для своїх співробітників і їхніх дітей, а також для студентів, готових працювати на виробництвах компанії протягом навчання і після нього.

Цього року університет набирає студентів на 16 бакалаврських і 18 магістерських програм, а також відкриває аспірантуру. Зокрема, виш готуватиме бакалаврів за напрямами: металургія, розробка родовищ корисних копалин, матеріалознавство, комп'ютерні науки, автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології, охорона довкілля, інжиніринг механічного обладнання та систем, інжиніринг електропостачання та електромеханічних систем, бізнес-аналітика, вартісне управління бізнесом, зварювання та безпека праці. Усі освітні програми пройшли експертизу бізнесу.

Також вух запустив онлайн-курси з НМТ: програма охоплюватиме українську мову, математику, історію України, фізику й хімію, і триватиме 2,5 місяці. На випускників курсів чекає бонус - додаткові бали в першому навчальному семестрі, що збільшує шанси на отримання стипендії. Заявки на участь у підготовчих курсах приймаються до 1 березня.

"Метінвест Політехніка" поєднує дистанційне навчання з дуальною освітою та лабораторними офлайн-практикумами. Практика проходить на виробництвах Метінвесту в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському.

"Під час війни здобуття вищої інженерної освіти набуває нових сенсів для України. Студенти Метінвест Політехніки отримують реальні можливості набути практичного досвіду в справжніх виробничих умовах, зможуть розвиватися в науці, а також побудувати успішну кар'єру в українській промисловості", - говорить ректор університету "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний.

Як відомо, університет заснувала група "Метінвест" у червні 2020 року, а у 2022 році пройшов перший набір студентів. Компанія розробила та почала будувати у Маріуполі корпуси майбутнього університету, але через окупацію міста від цих планів довелося відмовитися.