"Метінвест Політехніка" оголосив про набір на фахову передвищу освіту

Університет пропонує вступникам шість освітніх програм. Всі вони є максимально адаптованими до потреб бізнесу та охоплюють напрями, критично важливі для індустріального розвитку України - від металургії та прикладної механіки до автоматизації, робототехніки та електричної інженерії.

Навчання відбувається у тісному зв’язку з виробництвом: студенти проходять практичну підготовку безпосередньо на підприємствах "Групи Метінвест", отримуючи навички, які відповідають запитам сучасної промисловості.

Формат навчання поєднує очне та дистанційне навчання. Передбачена також дуальна форма здобуття освіти - поєднання навчання з роботою на виробництві. Завдяки цьому студенти матимуть можливість не лише отримати знання, а й відразу застосовувати їх на практиці та будувати кар’єру.

Вартість одного року навчання становить 17 560 грн, є можливість розтермінування. Для студентів передбачено проживання в гуртожитку. Вступ для всіх - без НМТ, за спрощеною процедурою. Після завершення навчання кожен випускник може розраховувати на повне сприяння у працевлаштуванні.

Окремі студенти матимуть можливість навчатися на замовлення підприємств Групи Метінвест: для них після завершення програми передбачено продовження навчання університеті на рівні вищої освіти, а також реальні кар’єрні перспективи в екосистемі Метінвесту.

"Відкриття нового рівня освіти у "Метінвест Політехніці" - це не просто альтернатива для тих, хто не склав НМТ. Це повноцінний старт професійного життя для молоді, яка готова працювати, вчитися і стати частиною індустріального відродження України. Ми створили програми, які відповідають вимогам виробництва, і забезпечили умови, за яких освіта стає доступною та практичною з першого дня", - каже ректор "Метінвест Політехніки" Олександр Поважний.