"Метінвест Політехніка" Ахметова завершив перший набір студентів й розпочав навчання

Зазначається, що група "Метінвест" мала намір відкрити університет в Маріуполі. Проте будівництво призупинила війна й тимчасова окупація міста. Незважаючи це керівництво вирішило зберегти виш і розпочати навчання в режимі комбінованого онлайн-офлайн навчання.

"Нам потрібна перемога України на всіх фронтах. І ми її мусимо кувати щодня та у всьому. Для перемоги в економіці Україні потрібні висококласні фахівці, які будуватимуть нашу батьківщину. Саме таких фахівців готуватиме "Метінвест Політехніка". Вірю, що університет стане центром об’єднання людей, яким небайдужа доля Маріуполя та України. Після нашої перемоги ми обов’язково повернемося до Маріуполя та добудуємо найсучасніший будинок для найсучаснішого вишу", - заявив акціонер групи Рінат Ахметов.

Корпус "Метінвест Політехніки" у Маріуполі мав відкритися у вересні 2022 року (фото: facebook.com/metinvestuniversity)

Як повідомили в прес-службі, зрештою понад 150 студентів вступили на освітні програми бакалаврського рівня першого та другого курсів, а майже 200 студентів здобудуть кваліфікацію магістра.

Найбільш привабливими для навчання першокурсників виявилися спеціальності: металургія, комп’ютерні науки, автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології, а також охорона праці.

Після закінчення першого семестру найкращі студенти отримають стипендії. Також керівництво групи призначатиме іменні стипендії тим, хто бере участь в освітніх та наукових проектах, у роботі з операційних покращень, отримує високі відзнаки за навчання з обраної спеціальності.

"Старт навчання у "Метінвест Політехніці" свідчить про те, що насамперед ми дотримуємося своїх планів попри всі надскладні виклики часу. А кількість охочих здобути сучасні інженерно-технічні професії дає віру в те, що незабаром українська промисловість матиме висококласних спеціалістів. А також у те, що ми обов’язково відновимо заводи, відбудуємо міста і зробимо Україну центром надсучасних інженерних технологій, де майбутнє є у кожного, хто хоче навчатися, творити та перемагати", - додав генеральний директор групи Юрій Риженков.

До реалізації освітніх програм вже залучено дослідників та експертів з Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Польща), Montanuniversität Leoben, К1-Меt (Австрія).

Надалі планується налагодити освітнє та наукове партнерство з профільними університетами Європи, Америки та Південно-Східної Азії.