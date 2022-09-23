"Метинвест Политехника" Ахметова завершил первый набор студентов и приступил к обучению

Отмечается, что группа "Метинвест" намерена открыть университет в Мариуполе. Однако строительство приостановила война и временная оккупация города. Несмотря на это руководство решило сохранить вуз и начать обучение в режиме комбинированного онлайн-офлайн обучения.

"Нам нужна победа Украины на всех фронтах. И мы ее должны ковать каждый день и во всем. Для победы в экономике Украине нужны высококлассные специалисты, которые будут строить нашу родину. Именно таких специалистов будет готовить "Метинвест Политехника". Верю, что университет станет центром объединения людей, которым небезразлична судьба Мариуполя и Украины. После нашей победы мы обязательно вернемся в Мариуполь и достроим самый современный дом для современного вуза", - заявил акционер группы Ринат Ахметов.

Корпус "Метинвест Политехники" в Мариуполе должен открыться в сентябре 2022 года (фото: facebook.com/metinvestuniversity)

Как сообщили в пресс-службе, в конце концов более 150 студентов поступили на образовательные программы бакалаврского уровня первого и второго курсов, а около 200 студентов получат квалификацию магистра.

Наиболее привлекательными для обучения первокурсников оказались специальности: металлургия, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, а также охрана труда.

После окончания первого семестра лучшие студенты получат стипендии. Также руководство группы будет назначать именные стипендии тем, кто участвует в образовательных и научных проектах, в работе по операционным улучшениям, получает высокие награды за обучение по выбранной специальности.

"Старт обучения в "Метинвест Политехнике" свидетельствует о том, что прежде всего мы придерживаемся своих планов на все сверхсложные вызовы времени. А количество желающих получить современные инженерно-технические профессии дает веру в то, что в скором времени украинская промышленность будет иметь высококлассных специалистов. , что мы обязательно восстановим заводы, отстроим города и сделаем Украину центром сверхсовременных инженерных технологий, где будущее у каждого, кто хочет учиться, творить и побеждать", - добавил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

К реализации образовательных программ уже привлечены исследователи и эксперты из Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica в Кракове (Польша), Монтануниверситет Леобен, К1-Мет (Австрия).

В дальнейшем планируется наладить образовательное и научное партнерство с профильными университетами Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.