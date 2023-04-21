"Метінвест" погасив усі свої боргові зобов'язання 2023 року

Metinvest B.V. оголосила про фінальну виплату за зобов’язаннями по облігаціях зі строком погашення у 2023 році в установлений термін і в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Погашення "Метінвестом" облігацій 2023 року є значним досягненням в умовах війни та важливою подією для корпоративних емітентів, що пов'язані з Україною. Попри складні умови, група продемонструвала непохитність своїх зобов’язань перед власниками облігацій. Цей крок свідчить про надійність "Метінвесту" та розважливий підхід групи до управління зобов'язаннями. Крім того, успішне зменшення боргового навантаження дасть змогу покращити фінансову гнучкість "Метінвесту" в умовах непередбачуваності війни шляхом зниження значних виплат за боргом до 2025 року", - зазначив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив.

Нагадаємо, "Метінвест" зазнав серйозних втрат через війну. Деякі активи були частково або повністю знищені, зокрема "Азовсталь" та ММК імені Ілліча, які у 2021 році виробили близько 8,6 млн тонн сталі.

Раніше повідомлялось, що акціонер "Метінвесту" Рінат Ахметов подав до ЄСПЧ позов проти Росії із вимогою компенсації всіх збитків унаслідок повномасштабного вторгнення.