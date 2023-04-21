RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Метинвест" погасил все свои долговые обязательства 2023 года

Фото: "Метинвест" погасил все свои долговые обязательства 2023 года (metinvest media)
Автор: Сергей Новиков

Metinvest BV объявила о финальной выплате по обязательствам по облигациям со сроком погашения в 2023 году в установленный срок и в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Погашение "Метинвестом" облигаций 2023 года является значительным достижением в условиях войны и важным событием для корпоративных эмитентов, связанных с Украиной. Несмотря на сложные условия, группа продемонстрировала непоколебимость своих обязательств перед обладателями облигаций. Этот шаг свидетельствует о надежности "Метинвеста" "и расчетливый подход группы к управлению обязательствами. Кроме того, успешное уменьшение долговой нагрузки позволит улучшить финансовую гибкость "Метинвеста" в условиях непредсказуемости войны путем снижения значительных выплат по долгу до 2025 года", - отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил.

Напомним, "Метинвест" понес серьезные потери из-за войны. Некоторые активы были частично или полностью уничтожены, в частности, "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые в 2021 году произвели около 8,6 млн тонн стали.

Ранее сообщалось, что акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов подал в ЕСПЧ иск против России с требованием компенсации всех убытков в результате полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест