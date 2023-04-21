"Метинвест" погасил все свои долговые обязательства 2023 года

Metinvest BV объявила о финальной выплате по обязательствам по облигациям со сроком погашения в 2023 году в установленный срок и в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Погашение "Метинвестом" облигаций 2023 года является значительным достижением в условиях войны и важным событием для корпоративных эмитентов, связанных с Украиной. Несмотря на сложные условия, группа продемонстрировала непоколебимость своих обязательств перед обладателями облигаций. Этот шаг свидетельствует о надежности "Метинвеста" "и расчетливый подход группы к управлению обязательствами. Кроме того, успешное уменьшение долговой нагрузки позволит улучшить финансовую гибкость "Метинвеста" в условиях непредсказуемости войны путем снижения значительных выплат по долгу до 2025 года", - отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил.

Напомним, "Метинвест" понес серьезные потери из-за войны. Некоторые активы были частично или полностью уничтожены, в частности, "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые в 2021 году произвели около 8,6 млн тонн стали.

Ранее сообщалось, что акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов подал в ЕСПЧ иск против России с требованием компенсации всех убытков в результате полномасштабного вторжения.