"Метінвест" з початку війни спрямував на допомогу 3,7 млрд гривень

Згідно зі звітом, для підтримки українців, які постраждали внаслідок війни, компанія у координації з Фондом Ріната Ахметова створила гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". Допомогу отримали майже пів мільйона людей у 70 територіальних громадах.

В Україну з Польщі доставлено близько 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни й речей першої потреби для вразливих верств населення. До проекту долучилося майже 200 компаній зі всього світу. За понад рік його роботи сума допомоги від донорів перевищила 2,7 млн євро.

Також "Рятуємо життя" впроваджує програму фізичної та психологічної реабілітації українців: у співпраці з Protez Hub проект допомагає військовослужбовцям і цивільним з ампутаціями кінцівок розпочати повноцінне життя.

Нині процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 48 осіб, із них 13 вже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро.

"Рятуємо життя" та Protez Hub також запустили перший в Україні освітній онлайн-портал для фахівців із протезування та постраждалих. А спільно з партнерами забезпечили українців, які готуються до протезування, наборами для післяопераційного догляду.

Загалом від початку війни компанія спрямувала на підтримання української медицини близько 200 млн грн.

Окрім того, компанія продовжує безплатно постачати до медзакладів кисень для лікування хворих на коронавірус та інших киснезалежних пацієнтів. Від початку 2023 року лікарні отримали близько 350 тонн кисню.

Також у травні "Метінвест" долучився до ще одного великого проекту: спільно з владою компанія допоможе відбудувати житловий будинок у Запоріжжі, який постраждав торік від ракетної атаки ворога. На це бізнес спрямує 50 млн грн.

Нагадаємо, у 2022 році, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків і зборів.