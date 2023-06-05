"Метинвест" с начала войны направил на помощь 3,7 млрд гривен

Согласно отчету, для поддержки украинцев, пострадавших в результате войны, компания в координации с Фондом Рината Ахметова создала гуманитарный проект "Спасаем жизнь". Помощь получили почти полмиллиона человек в 70 территориальных общинах.

В Украину из Польши доставлено около 4200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой потребности для уязвимых слоев населения. К проекту присоединилось около 200 компаний со всего мира. За более чем год его работы сумма помощи от доноров превысила 2,7 млн евро.

Также "Спасаем жизнь" внедряет программу физической и психологической реабилитации украинцев: в сотрудничестве с Protez Hub проект помогает военнослужащим и гражданским с ампутациями конечностей начать полноценную жизнь.

В настоящее время процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 48 человек, из них 13 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро.

"Спасаем жизнь" и Protez Hub также запустили первый в Украине образовательный онлайн-портал для специалистов по протезированию и пострадавшим. А совместно с партнерами обеспечили готовящихся к протезированию украинцев наборами для послеоперационного ухода.

Всего с начала войны компания направила на поддержание украинской медицины около 200 млн. грн.

Кроме того, компания продолжает бесплатно поставлять в медучреждения кислород для лечения больных коронавирусом и другими кислозависимыми пациентами. С начала 2023 года больницы получили около 350 тонн кислорода.

Также в мае "Метинвест" присоединился к еще одному крупному проекту: совместно с властями компания поможет отстроить жилой дом в Запорожье, пострадавший в прошлом году от ракетной атаки врага. На это бизнес направит 50 млн. грн.

Напомним, в 2022 году, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд. грн. налогов и сборов.