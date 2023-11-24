"Метінвест" передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби

"Авдіївський напрямок для нас важливий. Зараз ми вивезли всіх людей з АКХЗ, всіх працівників - вони знаходяться у безпечних містах, компанія повністю забезпечує їх всім необхідним. І ми розуміємо, що треба надавати максимальну допомогу оборонцям, які знаходяться на цьому напрямку, щоб вони відстояли місто. І щоб у них було максимум засобів для ведення бойових дій", - зазначив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива бізнесмена та його підприємств, спрямована на всебічну допомогу ЗСУ: закупівлі техніки та авто, власне виробництво бронежилетів, сталевих укриттів тощо.

Загальна сума, яку спрямував Рінат Ахметова на ЗСУ, наразі перевищила 6,7 млрд грн.