UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Метінвест" передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби

Фото: "Метінвест" передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

"Метінвест" в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав на Авдіївський напрямок купол радіоелектронної боротьби..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Авдіївський напрямок для нас важливий. Зараз ми  вивезли всіх людей з АКХЗ, всіх працівників - вони знаходяться у безпечних містах, компанія повністю забезпечує їх всім необхідним. І ми розуміємо, що треба надавати максимальну допомогу оборонцям, які знаходяться на цьому напрямку, щоб вони відстояли місто. І щоб у них було максимум засобів для ведення бойових дій", - зазначив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива бізнесмена та його підприємств, спрямована на всебічну допомогу ЗСУ: закупівлі техніки та авто, власне виробництво бронежилетів, сталевих укриттів тощо.

Загальна сума, яку спрямував Рінат Ахметова на ЗСУ, наразі перевищила 6,7 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниМетинвест