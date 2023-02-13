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"Метінвест" передав запорізьким військовим 550 бронежилетів американського зразка

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Понеділок 13 лютого 2023 13:47
"Метінвест" передав запорізьким військовим 550 бронежилетів американського зразка Фото: "Метінвест" передав запорізьким військовим 550 бронежилетів американського зразка (metinvest.media)
Автор: Артем Горовенко

Військовослужбовці в Запоріжжі отримали 550 бронежилетів 4-го класу захисту американського зразка, які витримують влучання калібрів 5,45 та 7,62. Передала бронежилети компанія "Метінвест" в межах мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Сталь для цих бронежилетів виробив на своїх підприємствах "Метінвест".

Загалом металурги передають на передову понад 150 тисяч бронежилетів, виготовлених із власної спецсталі, та розпочали виготовлення спеціальних броньованих щитів, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками.

Крім того, "Метінвест" поставив бійцям на передову 100 модульних укриттів, виготовлених із хвилястої сталі: кожне таке укриття при заглибленні під землю на 1,5 метри витримує 152-мм артилерійський обстріл.

Як відомо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 1200 дронів та 1800 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій.

Загальна сума допомоги компаній наразі сягнула 4,3 млрд грн.

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