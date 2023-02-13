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"Метинвест" передал запорожским военным 550 бронежилетов американского образца

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Понедельник 13 февраля 2023 13:47
"Метинвест" передал запорожским военным 550 бронежилетов американского образца Фото: "Метинвест" передал запорожским военным 550 бронежилетов американского образца (metinvest.media)
Автор: Артем Горовенко

Военнослужащие в Запорожье получили 550 бронежилетов 4-го класса защиты американского образца, выдерживающих попадание калибров 5,45 и 7,62. Передала бронежилеты компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сталь для этих бронежилетов произвел на своих предприятиях "Метинвест".

В целом металлурги передают на передовую более 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

Кроме того, Метинвест поставил бойцам на передовую 100 модульных укрытий, изготовленных из волнистой стали: каждое такое укрытие при углублении под землю на 1,5 метра выдерживает 152-мм артиллерийский обстрел.

Как известно, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 1200 дронов и 1800 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций.

Общая сумма помощи компаний достигла 4,3 млрд грн.

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Метинвест
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