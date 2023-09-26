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"Метінвест" передав захисникам незвичний набір техніки

Вівторок 26 вересня 2023 10:51
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"Метінвест" передав захисникам незвичний набір техніки Фото: "Метінвест" передав захисникам незвичний набір техніки (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Військовослужбовці на Авдіївському та Запорізькому напрямках отримали чергову партію допомоги від групи "Метінвест". Це 3D-принтер, антидронова рушниця, EcoFlow та чотири автівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Вся допомога надається ЗСУ в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

"Якщо на початку повномасштабного вторгнення була велика потреба у захисній амуніції, то тепер потреби військових дещо змінилися. Зараз вони потребують більше сучасної техніки, автівок, дронів та іншого приладдя. Та хоча в нас немає змоги охопити всі напрямки, ми все ж намагаємося швидко відреагувати на запити військових, що до нас надходять, зокрема з Запорізького та Донецького напрямку", - повідомив операційний директор компанії Олександр Мироненко.

Також на передову Авдіївського та Запорізького напрямків поїхали і чотири броньовані буси - невеликі, але місткі та маневрені. Бійці кажуть: це саме те, що треба при виконанні бойових завдань або евакуації.

Нагадаємо, що "Метінвест" на підтримку українського війська спрямував вже понад 2 млрд грн.

Загальна допомога бізнесів Ріната Ахметова для військових і цивільних українців зросла до понад 6 млрд грн.

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Метинвест Збройні сили України
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